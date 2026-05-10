Gioia Tauro al centro del dibattito sulla fertilità | live tra Medio Oriente sanità e Cosenza Comics
A Gioia Tauro si svolge una diretta internazionale che coinvolge temi di attualità, sociali e legati alla salute, con collegamenti tra il Medio Oriente, sanità e Cosenza Comics. L’evento si svolge in diretta streaming, coinvolgendo diverse località e affrontando questioni legate alla fertilità. Numerosi partecipanti si collegano da varie parti del mondo, creando un confronto tra esperienze e realtà diverse, con l’obiettivo di approfondire temi di interesse pubblico.
Una lunga diretta internazionale tra informazione, attualità e temi sociali. Da New York a Vancouver, passando per Gioia Tauro, Cosenza e Perugia, la trasmissione condotta da Antonio Nesci su Fast News Platform ha acceso i riflettori su alcuni dei temi più discussi del momento: dalla crisi in Medio Oriente alla procreazione medicalmente assistita, fino al fenomeno culturale del Cosenza Comics. Nel corso della live, seguita contemporaneamente su YouTube, Facebook e sulle piattaforme del network editoriale internazionale del gruppo, Antonio Nesci ha anticipato i temi principali della puntata insieme a Rino Rosario Lo Giacco, founder del progetto editoriale, e al direttore di Calabria Diretta News, Francesco Mannarino.🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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