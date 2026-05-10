La presidente della Prisma Volley, Elisabetta Zelatore, ha espresso preoccupazioni riguardo agli impianti e agli sponsor in vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo. Con il suo compagno, Tonio Bongiovanni, condivide da tempo l’esperienza nel settore sportivo. Zelatore ha dichiarato che le richieste del suo gruppo si limitano a ottenere dignità e un adeguato sostegno per le competizioni in programma.

A lanciare la pietra nello stagno è stata la presidente della Prisma Volley Elisabetta Zelatore. Insieme al compagno di una vita, Tonio Bongiovanni, da anni gravitano nel mondo dello sport locale tra calcio e pallavolo professionistici. Dopo l’incontro avuto con il Comune insieme alle altre società utilizzatrici del PalaMazzola e di altri impianti sportivi, Zelatore lancia un allarme sul futuro immediato dello sport tarantino e, soprattutto, sulla stagione 2026-2027 ormai alle porte. Questione che si intreccia con i Giochi del Mediterraneo e l'incognita sulla tempistica per gli impianti da utilizzare. «Fino a quel momento eravamo andati un po’ in ordine sparso per capire quale potesse essere la disponibilità futura dell’impianto, ma non avevamo avuto alcuna risposta».🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Giochi del Mediterraneo, incognite impianti e sponsor. Zelatore: «Noi chiediamo solodignità e sostegno»

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