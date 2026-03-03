Snam e Rds sono stati annunciati come i primi sponsor ufficiali dei Giochi del Mediterraneo. La presentazione si è svolta ieri mattina al Castello Aragonese, durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato il commissario dell’evento e il presidente. La notizia arriva in un momento in cui l’attenzione è tutta rivolta alla preparazione dell’evento internazionale.

Sono Snam e Rds i primi due sponsor dei Giochi del Mediterraneo. Dovevano essere presentati ieri mattina al Castello Aragonese in una conferenza stampa con il commissario dei Giochi e presidente del comitato organizzatore locale, Massimo Ferrarese, il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, e il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Era venuto anche Alessandro Zehentner, presidente di Snam, mentre da Roma sinsarebbe dovuto collegare Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, la coesione territoriale e il Sud, che insieme ad Abodi gestisce il dossier Giochi del Mediterraneo. Invece non c’è stato nulla. Nessun annuncio e nessuna festa. Su spinta dello stesso commissario Ferrarese, saggiamente è stato deciso di cancellare quanto in programma a causa del nuovo incidente mortale sul lavoro nell’ex Ilva. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Giochi del Mediterraneo: Snam e Rds i primi sponsor dell?evento internazionale

Leggi anche: Giochi del Mediterraneo, Abodi: «Pronto lo sponsor». Ma il Comitato: «Si acceleri»

Stadio Fanuzzi, lavori per i Giochi del MediterraneoBrindisi si appresta a modificare la sua viabilità a partire dal 16 febbraio 2026, con la chiusura di via Benedetto Brin, per consentire i lavori di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giochi del Mediterraneo

Argomenti discussi: Giochi: ecco i primi sponsor.

Taranto 2026: si svela il Look dei Giochi del MediterraneoOggi a Taranto la presentazione del Look of the Games e dei primi due sponsor dei XX Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno nel capoluogo ionico e in altri comuni della Puglia dal 21 agosto al ... ansa.it

NEWS - Giochi del Mediterraneo, il sindaco di Taranto: I cantieri vanno avantiI cantieri stanno andando avanti, abbiamo l'attenzione del governo, il ministro Abodi sta partecipando attivamente ai sopralluoghi e tornerà a Taranto il 2 marzo per fare un altro punto. Non ci sono ... napolimagazine.com