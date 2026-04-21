L’Alta Corte di Londra ha respinto la richiesta di Mitch Winehouse, padre della cantante scomparsa nel 2011, di recuperare 1,4 milioni di dollari. La causa riguardava la vendita di alcuni oggetti appartenuti alla cantante, che le due ex amiche avrebbero venduto. La decisione è arrivata dopo un procedimento legale iniziato dall’uomo contro le due donne coinvolte.

Mitch Winehouse, padre della cantante Amy Winehouse, morta il 23 luglio 2011 all’età 27 anni, ha perso la causa davanti all’Alta Corte di Londra contro due ex amiche della figlia. Il padre dell’artista, in qualità di amministratore del patrimonio della figlia, aveva citato in giudizio la stilista Naomi Parry e l’amica Catriona Gourlay, accusandole di aver tratto profitto dalla vendita all’asta di decine di oggetti negli Stati Uniti nel 2021 e nel 2023. In tribunale – come riporta il Guardian – è emerso che il catalogo d’asta conteneva 834 articoli e che la vendita ha fruttato 1,4 milioni di dollari (1,05 milioni di sterline) per il patrimonio di Amy Winehouse, il 30% dei quali è andato alla fondazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Amy Winehouse finisce in tribunale: il padre perde contro due amiche della figlia. Accusate di aver incassato 1,4 milioni di dollari dalla vendita degli oggetti della cantante

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