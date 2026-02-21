Cremona come padre e figlia raggiravano gioiellerie e hotel | spariti senza pagare 4mila euro di conto
A Cremona, una donna e suo padre sono sotto inchiesta per aver truffato diversi negozi di gioielli e hotel, usando bonifici falsificati. La coppia ha accumulato un debito di circa 4.000 euro senza mai saldare i conti, sparendo prima che si potessero recuperare i soldi. Le autorità stanno raccogliendo prove e analizzando le modalità con cui hanno agito. La vicenda riguarda alcuni clienti che si sono sentiti ingannati.
Falsi bonifici e inganni ai danni di gioiellerie e strutture ricettive: coinvolti nella complessa indagine una donna di 48 anni e suo padre di 73 anni, entrambi indagati per truffa in concorso. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Cremona nei giorni scorsi. Le indagini e la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio a seguito delle denunce presentate dai titolari di due note gioiellerie del centro cittadino e di una struttura ricettiva. Le segnalazioni hanno permesso agli investigatori di ricostruire un articolato schema di truffa messo in atto dai due indagati.🔗 Leggi su Virgilio.it
