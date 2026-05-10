Una coppia di bagnanti è stata condannata dalla Cassazione per aver causato un infortunio durante una partita di racchettoni in spiaggia. Un uomo è stato colpito all’occhio e ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico. La decisione riguarda la responsabilità di padre e figlia nell’incidente avvenuto durante il gioco sulla spiaggia pubblica. La sentenza conferma la condanna per i danni subiti dal bagnante.

Giocare a racchettoni sulla spiaggia può costare caro. Per la precisione 10mila euro se colpisce un bagnante con la pallina. A dirlo è la corte di Cassazione: se alle prese con il passatempo dell'estate in riva al mare si urtano altre persone si rischia il processo per lesioni gravi. In Puglia padre e figlia sono stati condannati., L’incidente risale al 2015. Nonostante i soccorsi immediati e le scuse dei due giocatori, la vicenda è finita in tribunale. Sia il giudice di Pace sia il tribunale di Lecce hanno riconosciuto i due responsabili di “lesioni colpose gravi”, condannandoli a una multa di 516 euro ciascuno e a un risarcimento provvisorio di 10mila euro per la vittima.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Giocare a racchettoni in spiaggia costa caro: la Cassazione condanna padre e figlia

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