Ginnastica ritmica pioggia di medaglie azzurre alla International Gymnastics Marathon di Tbilisi

La squadra di ginnastica ritmica raccoglie numerose medaglie alla Marathon di Tbilisi, grazie a una serie di esercizi precisi e intensi. La forte pioggia ha reso difficile l’evento, ma le atlete italiane hanno mantenuto alta la concentrazione, portando a casa risultati sorprendenti. Tra le concorrenti, alcune hanno dimostrato grande talento e determinazione, conquistando podi importanti. La competizione continua con entusiasmo, mentre le atlete si preparano alla fase successiva della gara.

La pedana di Tblisi sorride ai colori azzurri nella prova senior dell'International Ginnastica Marathon. A dominare il concorso generale è Margherita Fucci, protagonista di una gara impeccabile sui quattro attrezzi e capace di chiudere con l'eccellente punteggio di 103.950. Una prestazione di grande maturità tecnica e carisma che le consente di salire sul gradino più alto del podio, davanti alla polacca Olivia Maslov (102.300) e alla cipriota Maria Avgousti (102.000). Un successo che certifica un avvio di stagione brillante per la ragazza del Cervia Ginnastica e Sport. Non solo oro completo: la gara di Fucci si arricchisce anche nelle specialità. 🔗 Leggi su Sportface.it Tbilisi, International Gymnastics Marathon: Fucci oro nel completo, Cassano cala il poker di bronziMargherita Fucci ha conquistato l'oro nel completo a Tbilisi, grazie a una serie di esercizi perfetti che hanno impressionato i giudici. Ginnastica ritmica. RitMix, inizio stagione da urlo. Pioggia di medaglie a Rio SalicetoLa squadra RitMix di Rio Saliceto ha conquistato numerose medaglie perché ha vinto molte gare nelle prime settimane di questa stagione.