Addio al comunista Gianni Cervetti Aiutò il Pci a strappare dall’Urss | Ma non chiamatemi migliorista

È venuto a mancare ieri a quasi 93 anni Gianni Cervetti, figura storica del movimento comunista italiano. La sua vita è stata legata alla politica e alla cultura, e tra le sue azioni più note ci fu l’aiuto al Partito Comunista Italiano nel rapporto con l’Unione Sovietica. L’ultima volta che è stato contattato telefonicamente era il 22 settembre 2023, pochi giorni dopo la scomparsa del suo amico e ex presidente della Repubblica.

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Comunista, migliorista, grande appassionato di musica, uomo di cultura. L’ultima volta che abbiamo sentito al telefono Gianni Cervetti, morto ieri quasi 93enne, era il 22 settembre 2023, era appena scomparso il suo grande amico ed ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Erano entrambi "miglioristi", l’ala riformista del Pci, quella che più dialogò con il Psi di Bettino Craxi. Alla parola "migliorista", però, Cervetti ci interruppe con gentilezza: "Non dica migliorista, mi raccomando, quel termine era usato in termini spregiativi nei nostri confronti". Precisazione a parte, la politica milanese perde uno dei suoi protagonisti della Prima Repubblica, il tesoriere comunista che provò a tagliare del tutto i ponti con i rubli dell’Unione Sovietica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio al comunista Gianni Cervetti. Aiutò il Pci a strappare dall’Urss: "Ma non chiamatemi “migliorista“" Notizie correlate Leggi anche: Addio a Gianni Cervetti, storico dirigente del Pci Leggi anche: Addio a Gianni Cervetti, dirigente del Pci e fondatore dell’Orchestra Verdi Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Addio a Gianni Cervetti, storico dirigente del Pci; Addio al comunista Gianni Cervetti. Aiutò il Pci a strappare dall’Urss: Ma non chiamatemi migliorista; Addio a Gianni Cervetti, storico dirigente del Pci; Addio a Gianni Cervetti, protagonista della stagione riformista del Pci. Addio al comunista Gianni Cervetti. Aiutò il Pci a strappare dall’Urss: Ma non chiamatemi miglioristaComunista, migliorista, grande appassionato di musica, uomo di cultura. L’ultima volta che abbiamo sentito al telefono Gianni Cervetti, morto ieri quasi 93enne, era il 22 settembre 2023, era appena ... ilgiorno.it Addio a Gianni Cervetti, gigante del Pci. Le fotoÈ morto a 92 anni Gianni Cervetti, che tra gli anni Settanta e Ottanta fu un influente dirigente del Partito comunista italiano. In particolare, Cervetti ebbe un ruolo importante nel processo di allon ... formiche.net Gianni Cervetti è stato tante cose, studente di medicina a Milano, poi studente di economia a Mosca, marito inseparabile di Franchina, padre di Andrea, nonno affettuosissimo di Elena e Elisa, comunista, dirigente sindacale, segretario di federazione, membro - facebook.com facebook La morte di Gianni Cervetti e gli ultimi scampoli del Pci. Con la sua morte finisce una generazione di dirigenti comunisti che ha segnato una lunga fase della vita politica italiana, grazie all’impegno e alla consapevolezza critica. Di Sergio Soave x.com