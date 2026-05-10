Gianna Preda la giornalista implacabile e controcorrente che fece cadere Fanfani e fondò il Bagaglino

Gianna Preda è conosciuta come giornalista, scrittrice e sceneggiatrice. È stata una firma storica della destra politica e si è distinta per il suo modo diretto di raccontare gli eventi, spesso andando controcorrente rispetto alle narrazioni ufficiali. La sua attività professionale include anche il ruolo di autrice di testi e la partecipazione alla fondazione di un programma televisivo. La sua carriera ha attraversato diversi ambiti legati alla comunicazione e alla politica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Giornalista, scrittrice, sceneggiatrice, firma storica della destra, soprattutto una donna controcorrente: Gianna Preda raccontò con piglio implacabile la politica del suo tempo, fuggendo per tutta la vita ogni conformismo. Nata Maria Giovanna Pazzagli si deve a Leo Longanesi il nome con cui tutti la conoscono. A lei è dedicata il primo ritratto di “Chiedimi chi era”, il racconto di chi ha fatto della penna la sua arma. Gianna Preda, una “mujer vertical”. Scovando nella rete per raccontare di Gianna Preda ci siamo imbattuti in un articolo, datato 2011 (quindi 30 anni esatti dopo la morte della scrittrice romagnola) redatto da Maria Latella. Lo scritto è apparso sul sito 150anni che celebrava, per l’appunto, il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gianna Preda, la giornalista implacabile e controcorrente che fece cadere Fanfani e fondò il Bagaglino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La prosa inquieta di Arrigo Benedetti. Lo scrittore che si fece giornalistaSe leggiamo la biografia e le opere di Arrigo Benedetti (all’anagrafe Giulio), si ha subito l’impressione che la sua vita si sia svolta all’insegna... “Draghi fece cadere il mio governo”. Ora Conte si inventa pure il complottone della finanzaIl presidente del M5S, Giuseppe Conte, torna sulle ragioni della fine del suo governo e respinge l'idea che sia stato Matteo Renzi il principale...