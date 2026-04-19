Il leader del Movimento 5 Stelle ha recentemente commentato la caduta del suo governo, dichiarando che l'ex presidente del Consiglio avrebbe avuto un ruolo diretto in questa decisione. In un'intervista, Conte ha negato che Matteo Renzi sia stato il principale responsabile della crisi politica, specificando invece altri motivi che, a suo avviso, hanno portato alla fine dell'esecutivo. La discussione si concentra ora sulle vere cause della fine del governo e sui ruoli dei protagonisti coinvolti.

Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, torna sulle ragioni della fine del suo governo e respinge l'idea che sia stato Matteo Renzi il principale artefice della crisi. "Renzi è molto abile a intestarsi svolte e soluzioni. Ma è evidente che la mia caduta è dovuta ad ambienti finanziari interni e stranieri, che non mi hanno considerato una garanzia ai loro occhi per gestire l'incredibile massa di risorse finanziarie che abbiamo ottenuto in Europa. Draghi non ha certo aspettato Renzi". Conte, in un'intervista al Corriere della Sera, aggiunge: "Mi risulta da varie fonti che Draghi si fosse mosso in proprio per chiedere un cambio di governo ben prima che avvenisse".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Draghi fece cadere il mio governo”. Ora Conte si inventa pure il complottone della finanza

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