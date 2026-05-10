La Germania ha deciso di non assumersi il ruolo di mediatore nel conflitto, rifiutando ufficialmente l’intervento di Gerhard Schröder. La posizione di Berlino si basa sulla necessità di una tregua concreta prima di considerare qualsiasi iniziativa diplomatica. Nel frattempo, la missione portata avanti da Kushner e Witkoff sta attirando l’attenzione sul possibile impatto delle loro azioni nella situazione attuale.

? Domande chiave Perché la Germania rifiuta il ruolo di mediatore per Gerhard Schröder? Come influirà la missione di Kushner e Witkoff sul conflitto? Quali sono le condizioni territoriali non negoziabili imposte dal Cremlino? Perché la proposta di Trump per una tregua è stata respinta??? In Breve Emissari americani Witkoff e Kushner si preparano a un incontro a Mosca. Yuri Ushakov ribadisce il rifiuto russo di cedere territori nel Donbass. Il Cremlino ha respinto sabato scorso la proposta di tre .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Germania rifiuta Schröder: per Berlino serve una tregua concreta

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