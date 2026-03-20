Durante la Fiera di San Giuseppe a Benevento, si è svolto un incontro tra rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore agroalimentare del Sannio, chiamato a discutere della crescente crisi legata ai costi. L'evento ha visto la partecipazione di diverse figure che hanno analizzato la situazione e cercato possibili soluzioni per il comparto.

Nel cuore del Sannio, durante la Fiera di San Giuseppe a Benevento, si è tenuto un confronto cruciale tra istituzioni e mondo produttivo per affrontare la crisi dei costi nell’agroalimentare. Il presidente di Coldiretti Gennarino Masiello ha denunciato un sistema vulnerabile alle fluttuazioni improvvise dei prezzi, mentre l’assessore regionale Maria Carmela Serluca ha promesso interventi immediati verso il Ministero. La riunione ha messo in luce come le aree interne della regione stiano cercando di trasformare una situazione critica in un’opportunità strategica, puntando sull’eccellenza locale invece di inseguire progetti irrealizzabili. I partecipanti hanno evidenziato che la mancanza di programmazione e riserve strategiche sta lasciando gli agricoltori esposti a rincari ingiustificati su carburanti e fertilizzanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sannio: agroalimentare in crisi, serve una svolta concreta

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