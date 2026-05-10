Gentile a Giardina Gallotti | La rinascita di Agrigento parte dai quartieri servono risposte vere

Da agrigentonotizie.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera nel quartiere di Giardina Gallotti si è svolto un incontro tra il candidato sindaco di Agrigento e i residenti. Alla serata hanno partecipato cittadini di diverse età, tra cui famiglie e giovani. Durante l’evento, si è discusso di questioni locali e delle possibili soluzioni per migliorare la zona. L’attenzione si è concentrata sulla necessità di risposte concrete e di interventi che coinvolgano direttamente il quartiere.

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Una serata intensa, partecipata e carica di entusiasmo quella vissuta ieri nel quartiere agrigentino di Giardina Gallotti, dove il candidato sindaco di Agrigento Luigi Gentile ha incontrato cittadini, famiglie, giovani e residenti in un clima di ascolto autentico e confronto diretto."Non è stato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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