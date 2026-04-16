La sfida della Lega parte da Milano | I padovani chiedono sicurezza e risposte vere

Da padovaoggi.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega si prepara a una manifestazione prevista per sabato 18 aprile in piazza Duomo a Milano, organizzata insieme ai Patrioti per l’Europa. La manifestazione vede il coinvolgimento del gruppo locale, che intende focalizzarsi sui temi legati alla sicurezza, alle questioni economiche e alle relazioni con l’Europa. La presenza in piazza rappresenta un momento importante per il partito a livello nazionale.

In vista della manifestazione della Lega e dei Patrioti per l’Europa in programma sabato 18 aprile in piazza Duomo a Milano, il Carroccio padovano guarda all’appuntamento come a un momento politico centrale per rilanciare i temi economici, il rapporto con l’Europa e le criticità che, secondo il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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