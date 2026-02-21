Carnevale con Super Mario Bros | grande successo a Giardina Gallotti

Da agrigentonotizie.it 21 feb 2026

A Giardina Gallotti, l’undicesima edizione del Carnevale con Super Mario Bros ha attirato molte persone. La causa è stata la presenza di personaggi in costume e giochi a tema che hanno coinvolto famiglie e bambini. Le strade e la piazza si sono riempite di colori e allegria, creando un’atmosfera vivace e festosa. Decine di partecipanti si sono divertiti tra sfilate e intrattenimenti, rendendo la giornata memorabile per tutti i presenti.

