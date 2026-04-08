Tenta di truffare un’anziana Ma il figlio lo fa arrestare

Da lanazione.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo si è spacciato per un carabiniere e ha contattato telefonicamente un’anziana signora, convincendola a consegnare dei gioielli a un presunto collega. La truffa è stata interrotta dal figlio della donna, che ha chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti e hanno arrestato l’uomo sospettato di aver tentato di raggirare l’anziana con l’inganno.

Finto carabiniere, telefona a casa di un’anziana signora e la convince a consegnare i gioielli a un fantomatico collega, ma il figlio della donna sventa la truffa e scattano le manette. I carabinieri della stazione di Campello sul Clitunno hanno arrestato, in flagranza di reato, un 25enne di origine campana, ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni di una 79enne. L’operazione è scattata grazie all’intuizione del figlio dell’anziana il quale, rientrando prima del previsto a casa, ha trovato la madre impegnata in una conversazione telefonica sospetta con un sedicente carabiniere. L’interlocutore della donna, infatti, l’aveva convinta a consegnare tutti i gioielli in suo possesso a un presunto collega che sarebbe passato di lì a poco a casa sua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Finto carabiniere tenta di truffare un'anziana, ma lei recita la parte e lo fa arrestare

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