Tenta di truffare un’anziana Ma il figlio lo fa arrestare

Un uomo si è spacciato per un carabiniere e ha contattato telefonicamente un’anziana signora, convincendola a consegnare dei gioielli a un presunto collega. La truffa è stata interrotta dal figlio della donna, che ha chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti e hanno arrestato l’uomo sospettato di aver tentato di raggirare l’anziana con l’inganno.

Finto carabiniere, telefona a casa di un’anziana signora e la convince a consegnare i gioielli a un fantomatico collega, ma il figlio della donna sventa la truffa e scattano le manette. I carabinieri della stazione di Campello sul Clitunno hanno arrestato, in flagranza di reato, un 25enne di origine campana, ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni di una 79enne. L’operazione è scattata grazie all’intuizione del figlio dell’anziana il quale, rientrando prima del previsto a casa, ha trovato la madre impegnata in una conversazione telefonica sospetta con un sedicente carabiniere. L’interlocutore della donna, infatti, l’aveva convinta a consegnare tutti i gioielli in suo possesso a un presunto collega che sarebbe passato di lì a poco a casa sua. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tenta di truffare un’anziana. Ma il figlio lo fa arrestare Tenta di truffare un'anziana con il trucco del finto nipote a Trani, la donna lo fa arrestareUn arresto e una condanna a un anno e otto mesi di reclusione: questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Trani, dove un uomo originario... Roma: tenta truffa del finto incidente ma anziana vittima chiama agenti e lo fa arrestareUn uomo finge di essere un carabiniere per truffare un'anziana, ma viene smascherato e arrestato dalla Polizia di Stato. Finto carabiniere tenta di truffare un'anziana, ma lei recita la parte e lo fa arrestare Temi più discussi: Tgcom24: Livorno, tenta di truffare un'anziana fingendosi un carabiniere: arrestato Video; Tenta il colpo sulla Casilina ma viene scoperto: la carriera del truffatore finisce per 20 euro; Tenta di truffare un'anziana, i carabinieri lo colgono in flagrante e lo arrestano; Cassino, Tenta di truffare un'anziana, i carabinieri lo colgono in flagrante e lo arrestano. Finto carabiniere tenta di truffare anziana per 15mila euro: arrestato in flagranza dai veri carabinieri a LivornoFinto carabiniere tenta di truffare anziana per 15mila euro: arrestato in flagranza dai veri carabinieri a Livorno ... livornopress.it Tenta di truffare un'anziana, i carabinieri lo colgono in flagrante e lo arrestanoLa donna era stata contattata da fantomatici militari che le avevano spiegato di dover fare un controllo sui suoi gioielli ... ciociariaoggi.it Quando l'uomo tenta di immaginare il Paradiso in terra, il risultato immediato è un molto rispettabile inferno. Paul Claudel, Conversazioni nel Loir-et-Cher, 1937 #pensieri #Buonanotte x.com Rossini TV. . FANO: TENTA DI UCCIDERE A COLTELLATE IL FRATELLO LA MADRE E IL PADRE ,20ENNE IN STATO DI FERMO - facebook.com facebook