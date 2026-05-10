Deturpato il murale per le vittime del crollo del Ponte Morandi La sindaca di Genova | Atto incivile oltraggioso indegno

È stato danneggiato il murale dedicato alle vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova. Sullo striscione sono stati disegnati graffiti con scritte con bombolette spray e immagini oscene. La sindaca della città ha condannato l’episodio definendolo un atto incivile, oltraggioso e indegno. La Radura della Memoria, l’opera che commemorava le vittime, si trova nella zona interessata dall’attacco vandalico.

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