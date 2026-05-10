Deturpato il murale per le vittime del crollo del Ponte Morandi La sindaca di Genova | Atto incivile oltraggioso indegno
È stato danneggiato il murale dedicato alle vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova. Sullo striscione sono stati disegnati graffiti con scritte con bombolette spray e immagini oscene. La sindaca della città ha condannato l’episodio definendolo un atto incivile, oltraggioso e indegno. La Radura della Memoria, l’opera che commemorava le vittime, si trova nella zona interessata dall’attacco vandalico.
Disegni osceni e scritte con bombolette spray: un “atto incivile, oltraggioso, indegno” – l’ha definito la sindaca di Genova Silvia Salis – che ha deturpato il murale della Radura della Memoria, l’opera che rende omaggio alle vittime del crollo del Ponte Morandi. L’atto vandalico si è compiuto durante la notte e si è concentrato sul murale realizzato nel 2021 da Duorone, la coppia di artisti franco-spagnola conosciuta in tutto il mondo. Il murale della Radura della Memoria raffigura dei volti di donna formati da differenti forme geometriche di diverso colore. Domenica mattina tuttavia l’opera aveva delle sgradevoli aggiunte fatte di scritte rosse e disegni fallici.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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