Marostica | 40.000 Alpini nel 2028 evento storico

Marostica si sta organizzando per ospitare un evento di grande portata nel 2028, con la conferma che dal 16 al 18 giugno quella città accoglierà circa 40.000 Alpini, i membri del Terzo Raggruppamento noti come Penne Nere. L’appuntamento rappresenta un momento importante per la comunità locale e per le forze armate. L’evento si svolgerà nel centro storico e coinvolgerà diverse attività legate alla presenza degli Alpini.

Marostica si prepara ad accogliere un evento storico di dimensioni imponenti, con la conferma che dal 16 al 18 giugno 2028 migliaia di Alpini, noti come Penne Nere, convergeranno nella città degli scacchi per l'Adunata del Terzo Raggruppamento. Questa manifestazione, scelta dai presidenti delle sezioni del Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia durante un incontro a Grezzana il 4 ottobre, rappresenta una vittoria organizzativa significativa per la Sezione Ana locale, che ha superato candidati di rilievo come Bolzano e Padova. Le stime indicano la presenza di circa 40.000 persone, divise equamente tra 20.000 alpini e altrettanti accompagnatori, includendo anche partecipanti provenienti da altre regioni e dall'estero.