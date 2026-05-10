Genova preso il fuggitivo dai domiciliari | inganno con documenti falsi

A Genova, le forze dell'ordine hanno catturato un uomo che era riuscito a scappare dai domiciliari, utilizzando documenti falsi per nascondere la propria identità. L’individuo era stato in grado di mantenere l’assenza dal controllo per diversi mesi, ma è stato individuato durante un controllo sui passeggeri di un mezzo di trasporto pubblico. Gli agenti hanno notato alcuni dettagli sospetti che hanno portato a un’ispezione più approfondita, portando infine all’arresto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come ha fatto il fuggitivo a nascondersi per mesi?. Cosa ha spinto gli agenti a sospettare dei passeggeri?. Chi è il secondo uomo ricercato trovato in auto?. Perché i documenti falsi non hanno tratto in inganno la polizia?.? In Breve Fuga avvenuta mesi fa dalla provincia di Livorno. Uso di patente e carta d'identità intestate a un cittadino rumeno. Secondo uomo ricercato presente a bordo dell'auto durante il controllo. Trasferimento del 42enne presso il carcere di Marassi a Genova. A Genova un 42enne di nazionalità albanese è stato arrestato dagli agenti dopo essere fuggito dai domiciliari che stava scontando nella provincia di Livorno mesi fa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova, preso il fuggitivo dai domiciliari: inganno con documenti falsi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fuga finita a Giugliano: preso latitante internazionale con falsi documenti? Cosa sapere I Carabinieri fermano a Giugliano Vincenzo Nettuno, latitante internazionale ricercato dal 2023. Lecce, donna ai domiciliari in strada mostra documenti falsi agli agenti: dopo poche ore finisce in carcereÈ stata disposta la custodia cautelare in carcere per una donna di 35 anni originaria di Galatina, già sottoposta agli arresti domiciliari per furto...