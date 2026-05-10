Genova ospita gli Alpini Mattarella | ‘Custodi di una nobile tradizione di lealtà e coraggio’
A Genova si tiene oggi la 97ª adunata nazionale degli Alpini, un'occasione che richiama numerosi partecipanti da diverse regioni. Il presidente della Repubblica ha inviato un messaggio in cui definisce gli Alpini come custodi di una tradizione di lealtà e coraggio. Durante l'evento, sono stati letti discorsi e si sono svolte cerimonie, con la partecipazione di autorità e rappresentanti delle associazioni.
“La97esima Adunata nazionale degli Alpini,riuniti nella storica città diGenova, rinnoverà l’indissolubile legame che unisce le Penne Nere al Paese”. Con queste parole il presidente della RepubblicaSergio Mattarellaha inviato un messaggio al presidente dell’Associazione Nazionale Alpini,Sebastiano Favero, in occasione della 97esima Adunata nazionale. “Al sodalizio giunga l’apprezzamento della Repubblica per l’impegno profuso,risorsa preziosa e contributo alla vita dell’intera comunità”, ha scritto il Capo dello Stato, dedicando poi un pensiero a quanti “sono andati avanti”. Il presidente ha infine ricordato il valore simbolico delLabaro dell’Ana, “testimone del valore di quanti sono caduti nell’adempimento del dovere, sacrificando la vita per gli ideali di amor di Patria”.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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