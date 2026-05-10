Genova ospita gli Alpini Mattarella | ‘Custodi di una nobile tradizione di lealtà e coraggio’

A Genova si tiene oggi la 97ª adunata nazionale degli Alpini, un'occasione che richiama numerosi partecipanti da diverse regioni. Il presidente della Repubblica ha inviato un messaggio in cui definisce gli Alpini come custodi di una tradizione di lealtà e coraggio. Durante l'evento, sono stati letti discorsi e si sono svolte cerimonie, con la partecipazione di autorità e rappresentanti delle associazioni.

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