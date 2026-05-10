Genova notte di caos tra centro e Foce | 10 malori per alcol

Nella notte tra il centro e il quartiere Foce a Genova, sono stati segnalati dieci casi di malori causati da alcol tra i giovani. Le ambulanze e le associazioni volontarie sono intervenute per prestare soccorso ai soggetti colti da malore, portandoli in ospedale. Le forze dell’ordine hanno monitorato la situazione, mentre si cercano di capire i dettagli sui giovani coinvolti e i luoghi esatti degli episodi tra i vicoli e il lungomare.

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? Domande chiave Chi sono i giovani coinvolti tra i vicoli e il lungomare?. Come hanno gestito i soccorsi le diverse associazioni volontarie?. Perché gli alpini in città sono finiti tra i malori?. Dove si sono concentrati i picchi di chiamate al 118?.? In Breve Interventi distribuiti tra vico del Campo, via San Vincenzo, Albaro e zona Foce.. Coinvolte diverse associazioni tra cui Croce Bianca Genovese, Croce Verde e Molassana.. Tra i pazienti coinvolti risultano giovani di 17, 19 e 25 anni.. Tra i malori si registrano anche alcuni alpini presenti per l'Adunata.. Almeno dieci interventi del 118 sono stati registrati tra il centro storico e la zona della Foce nella notte che ha Genova protagonista di numerosi malori per intossicazione etilica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova, notte di caos tra centro e Foce: 10 malori per alcol ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Notte di intossicazioni etiliche a Genova, una decina di interventi del 118 tra centro e FoceNotte movimentata, la scorsa, per i sanitari del 118 e delle pubbliche assistenze genovesi, alle prese con una decina di malori per intossicazioni... Bardonecchia, pranzo tra i soccorsi: 10 malori per sospetta intoxUn pranzo in una struttura ricettiva di Campo Smith, a Bardonecchia, si è trasformato in un’emergenza sanitaria dopo che diverse persone hanno...