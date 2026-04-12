Bardonecchia pranzo tra i soccorsi | 10 malori per sospetta intox

A Bardonecchia, durante un pranzo in una struttura di Campo Smith, sono stati registrati dieci casi di malori improvvisi. Le persone colpite, tutte presenti nello stesso locale, hanno mostrato sintomi di sospetta intossicazione alimentare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e valutare le condizioni di chi si è sentito male. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un pranzo in una struttura ricettiva di Campo Smith, a Bardonecchia, si è trasformato in un’emergenza sanitaria dopo che diverse persone hanno manifestato improvvisi malori. Il bilancio conta dieci persone coinvolte, tra cui otto trasportate dai soccorritori e due giunte autonomamente nei presidi ospedalieri, con il sospetto che l’origine del problema sia riconducibile a un’intossicazione alimentare avvenuta nel primo pomeriggio di domenica. L’episodio ha preso il ritmo intorno alle 14:30, quando la concomitanza dei sintomi tra i commensali ha attivato immediatamente i protocolli di assistenza. Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente presso l’albergo per prestare le prime cure ai soggetti colpiti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bardonecchia, pranzo tra i soccorsi: 10 malori per sospetta intox Malori dopo il pranzo alla buvette dell’Assemblea regionale siciliana: alcune persone in pronto soccorsoAlcune persone, tra cui dipendenti del Parlamento siciliano, sarebbero state costrette a ricorrere alle cure mediche dopo aver pranzato oggi, 9... Soccorsi in 30 minuti: salvata 79enne con sospetta fratturaUn intervento lampo del soccorso alpino e del 118 ha salvato una donna di 79 anni caduta in un sentiero a Sgonico, nel pomeriggio di domenica 22...