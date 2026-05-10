Genova il flop del pregiudizio e il silenzio dei fischietti anti-alpini

A Genova si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione di diversi osservatori: una manifestazione in cui non sono stati segnalati interventi o contestazioni da parte dei fischietti anti-alpini, mentre il pubblico presente si è mantenuto in silenzio. La giornata si è svolta senza incidenti o tensioni particolari, contrariamente a quanto si poteva aspettare in base alle precedenti cronache. La vicenda ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, anche per il comportamento dei partecipanti e delle forze dell’ordine presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Roma, 11 mag – Incredibile per gli antifascisti, ma è esistita una Genova “normale”. Quella del porto e dei vicoli che erano accessibili persino a un “vecchio professore” che in un portone cerca quella che può dargli una lezione, quella che di giorno chiama con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle sue voglie. Potrebbe tranquillamente essere Marinella, ingentilita in Bocca di rosa o Jamina incontrata in Via del Campo. Una città in cui le stanze che fin ad allora contenevano il cielo e che quando un uomo si unisce a una donna – è una metafora per descrivere un orgasmo – arriva addirittura a non avere più pareti.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Genova, arrivano gli Alpini per la loro adunata e le transfemministe propongono i fischietti per segnalare eventuali molestie Adunata Alpini a Genova: Padovani critica il silenzio della sindaca? Cosa sapere Padovani critica il silenzio della sindaca Salis per scritte contro l'Adunata a Genova. Argomenti più discussi: Alpini a Genova, l’altro lato della medaglia. Per noi ristoratori è un flop, lavorano solo gli stand delle p…; Cose che non trovate da altre parti: mappa del reddito e dell'odio online, flop Carlo Felice e navi che inquinano; Abbonamenti verticali Amt (ascensori e funicolari) sono un flop. Troppo cari a 160 euro per i Genovesi; Genova, cane bloccato su un tetto al Molo: lo salvano i vigili del fuoco.