Durante l'Adunata Alpini a Genova, un esponente padovano ha espresso critica nei confronti del silenzio della sindaca locale riguardo alle scritte di contestazione apparse in città. La questione ha attirato l'attenzione sulla mancanza di interventi ufficiali per quanto riguarda le scritte contro l'evento. La sindaca non ha rilasciato dichiarazioni in merito alle contestazioni durante le giornate dell’adunata.

? Cosa sapere Padovani critica il silenzio della sindaca Salis per scritte contro l'Adunata a Genova.. Le proteste ideologiche precedono il raduno degli Alpini previsto tra l'8 e il 10 maggio..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). Fonte Eurostat L’Adunata Nazionale degli Alpini, prevista a Genova dall’8 al 10 maggio, è al centro di una forte polemica politica scatenata da manifestazioni e scritte vandaliche nel centro cittadino. La città ligure si prepara ad accogliere l’evento militare tra l’8 e il 10 maggio, ma l’atmosfera appare incrinata da alcune frange della sinistra che hanno espresso la propria ostilità attraverso messaggi dai toni duri riportati sui muri della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Adunata Alpini a Genova: Padovani critica il silenzio della sindaca

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Difendere l’Adunata Nazionale degli Alpini di Genova significa difendere una tradizione fatta di servizio, solidarietà e rispetto. Le scritte ignobili apparse nel centro storico non rappresentano la città né il senso civico di chi la vive ogni giorno. Sono gesti poveri, x.com