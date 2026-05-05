A Genova si prepara un grande afflusso di partecipanti per l’adunata degli Alpini, prevista dall’8 al 10 maggio con circa 400 mila persone attese. Nel frattempo, gruppi transfemministi hanno promosso l’uso di fischietti per segnalare eventuali molestie durante l’evento. La presenza delle Penne Nere ha suscitato reazioni contrastanti tra gli schieramenti politici, mentre alcune scritte contro gli ex militari sono apparse in città.

"Portate un fischietto per segnalare molestie fisiche e verbali". E' l'invito lanciato sui social dall'associazione Rete di donne per la Politica in vista dell'Adunata degli Alpini, in programma a Genova dall'8 al 10 maggio 2026. Nelle scorse settimane aveva fatto discutere la presa di posizione di sigle e collettivi transfemministi contro la manifestazione, un tema affrontato anche in consiglio comunale con un documento presentato dal centrodestra e bocciato dall'aula. Nel corso del dibattito è stata poi citata anche una dichiarazione di Lorena Lucattini, ex candidata in consiglio comunale per Avs che aveva definito l'evento “una pagliacciata".🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, arrivano gli Alpini per la loro adunata e le transfemministe propongono i fischietti per segnalare eventuali molestie

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