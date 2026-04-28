Il colonnello Gennaro Cassese, tra i primi a intervenire nella villetta dei Poggi nell’agosto del 2007, ha ammesso di aver commesso due errori durante le indagini. In particolare, ha riconosciuto che, con l’impronta 33, avrebbe dovuto approfondire di più le indagini su Sempio. La sua testimonianza si inserisce nel contesto del procedimento giudiziario legato a quel caso.

Il colonnello Cassese, tra i primi a entrare nella villetta dei Poggi nell'agosto del 2007: "Gli errori dell’Arma sono stati non aver sequestrato la bicicletta di Alberto Stasi e non aver controllato se l’allarme fosse attivato o disattivato nell’officina di famiglia" "Sono stati commessi due.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, colonnello Gennaro Cassese ammette: "Commessi due errori, con l'impronta 33 avrei fatto più indagini su Sempio"

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Gennaro Cassese torna sul caso #Garlasco e spiega che l’impronta 33 non fu valutata correttamente nel 2007. Con le analisi attuali, ammette che avrebbe approfondito anche la posizione di Andrea Sempio, indicando due errori iniziali nelle indagini. https://ift. - facebook.com facebook

#Garlasco, Gennaro Cassese ammette: «Con l’impronta 33 avrei approfondito su Andrea Sempio. Due errori hanno pesato sulle indagini» x.com