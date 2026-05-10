Genazzano il borgo segreto a due passi da Roma dove si nasconde il Ninfeo di Bramante

A meno di un’ora da Roma si trova un borgo che molti passano senza sapere cosa si nasconde al suo interno. Tra le sue vie si cela un Ninfeo progettato da Bramante, un elemento nascosto che pochi conoscono e che rappresenta un pezzo di storia architettonica. Questo luogo, spesso ignorato, rimane un segreto tra le mura antiche del paese, lontano dalle rotte più battute dai visitatori.

A meno di un’ora da Roma esiste un borgo che molti attraversano senza immaginare cosa custodisca davvero. È Genazzano, piccolo centro dei Castelli Romani e porta d’ingresso a una delle sorprese artistiche più affascinanti del Lazio: il cosiddetto Ninfeo segreto di Bramante. Qui il tempo sembra rallentare. Le stradine del centro storico, le vedute sulle colline e il silenzio che avvolge il paesaggio preparano il visitatore a qualcosa di inatteso: un luogo dove architettura rinascimentale e natura si fondono in modo quasi irreale. Il tesoro nascosto di Genazzano. Poco fuori dal borgo, immerso nel verde, si trova ciò che resta del celebre Ninfeo attribuito alla tradizione bramantesca, legato al genio di Donato Bramante, tra i più importanti architetti del Rinascimento italiano.🔗 Leggi su Funweek.it

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