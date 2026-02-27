Uno dei luoghi più armoniosi di Roma è piccolo segreto e gratuito | il Tempietto del Bramante

Nel cuore di Roma si trova un angolo nascosto, poco conosciuto e accessibile senza costi. Si tratta di un piccolo gioiello che si inserisce tra i tesori meno frequentati della città. Collocato in una zona tranquilla, lontano dalla confusione del centro, questo luogo offre un’esperienza unica e intima, lontano dai percorsi turistici più battuti. È un esempio di come la storia si possa scoprire anche in luoghi nascosti.

Al Gianicolo si nasconde un capolavoro del Rinascimento: piccolo, perfetto e ricco di storia. Il Tempietto del Bramante si visita gratis. Al Gianicolo, lontano dal traffico e dalle mete turistiche più affollate, si nasconde uno dei capolavori più sorprendenti del Rinascimento romano, uno dei chiostri più belli di Roma. Si tratta di un edificio molto piccolo nelle dimensioni ma immenso nella sua storia, che continua ancora oggi a stupire visitatori e appassionati d’arte. Il motivo è presto detto: in esso si ritrovano armonia, simbolismo e perfezione architettonica. E, inoltre, si può visitare gratis. Stiamo parlando del Tempietto di San Pietro in Montorio, realizzato da Donato Bramante tra il 1502 e il 1509, è considerato uno degli esempi più puri dell’architettura rinascimentale. 🔗 Leggi su Funweek.it

