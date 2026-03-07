Un mare di tulipani a due passi da Milano | riapre il campo dove si può fare anche l' aperitivo tra i fiori

A pochi chilometri da Milano, il campo di tulipani di Groppello (Bergamo) riapre al pubblico per il settimo anno consecutivo. Nei giorni di apertura si può passeggiare tra i fiori, scattare foto e anche gustare un aperitivo in mezzo ai tulipani. La zona è accessibile e offre l’opportunità di vivere un’esperienza tra i fiori senza allontanarsi troppo dalla città.

Tulipani, dove raccoglierli vicino a Milano? Per il settimo anno consecutivotorna il campo di Groppello (Bergamo), non lontano da Milano. Un appuntamento che ormai segna l’inizio della primavera e richiama ogni anno migliaia di visitatori. La distesa fiorita si trova in una cornice unica: nel parco della splendida Villa Arcivescovile di Groppello, lungo la suggestiva Ciclabile della Martesana, facilmente raggiungibile sia da Milano che da Bergamo. L’autoraccolta aprirà venerdì 20 marzo, con accesso tutti i giorni dalle 9.30 al tramonto, e proseguirà fino a fine aprile. Nel campo sarà presente un punto ristoro per gustare sfiziose merende e aperitivi al tramonto di fronte al campo fiorito. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

