Ieri mattina, alla Fortezza Firmafede, sono stati firmati i documenti che sanciscono il gemellaggio tra le città di Sarzana e Pietrasanta. L’accordo prevede la cooperazione culturale strategica, con scambi e iniziative di promozione reciproca dei territori. I sindaci delle due località hanno sottoscritto il protocollo, che mira a rafforzare i rapporti tra le comunità attraverso attività condivise nel campo culturale.

Cooperazione culturale strategica, scambi e reciproca promozione dei territori. Queste le basi su cui poggia il protocollo d’intesa tra Sarzana e Pietrasanta, sottoscritto ieri mattina alla Fortezza Firmafede dai sindaci Cristina Ponzanelli e Alberto Stefano Giannetti. Realizzazione di mostre, residenze artistiche, iniziative sportive e attività legate al benessere, ma anche creazione di itinerari culturali integrati e di strumenti comuni di promozione turistica sono gli obiettivi che le due città intendono perseguire, insieme, per i prossimi tre anni. Un protocollo che vuole superare il campanilismo e che si inserisce invece in una visione territoriale più ampia, che guarda alla costruzione di un distretto culturale diffuso tra Liguria e Versilia, capace di dialogare con una dimensione nazionale ed euro-mediterranea.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gemellaggio della cultura: "Prendiamoci per mano"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Gemellaggio tra LiberaMente e Casello 13: a Copertino una giornata di cultura, cammino e amiciziaSi è svolto sabato 2 maggio a Copertino il primo incontro ufficiale di gemellaggio tra le associazioni sportivo-culturali LiberaMente APS di Nociglia...

Gemellaggio tra Reggio Calabria e Agawam: un ponte tra storia, cultura e opportunitàUn filo diretto tra Reggio Calabria e Agawam (Massachusetts) si è finalmente concretizzato oggi con la firma ufficiale del gemellaggio tra le due...