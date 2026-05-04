Gemellaggio tra LiberaMente e Casello 13 | a Copertino una giornata di cultura cammino e amicizia

Sabato 2 maggio a Copertino si è tenuto il primo incontro ufficiale tra le associazioni LiberaMente APS di Nociglia e Casello 13 APS. L’evento ha coinvolto i membri delle due realtà in una giornata dedicata alla cultura, al cammino e all’amicizia, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra le comunità locali e promuovere attività condivise sul territorio. La giornata ha visto momenti di convivialità e scambio tra i partecipanti.

Si è svolto sabato 2 maggio a Copertino il primo incontro ufficiale di gemellaggio tra le associazioni sportivo-culturali LiberaMente APS di Nociglia e Casello 13 APS di Copertino, un evento pensato per unire movimento, scoperta del territorio e relazioni tra comunità. La giornata ha preso forma.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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