Oggi è stato firmato ufficialmente il gemellaggio tra Reggio Calabria e Agawam, consolidando un rapporto che dura da diversi anni e che coinvolge scambi culturali, sociali e storici tra le due città. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, segnando un momento di collaborazione tra le comunità. L’accordo mira a rafforzare i legami e promuovere iniziative comuni.

Un filo diretto tra Reggio Calabria e Agawam (Massachusetts) si è finalmente concretizzato oggi con la firma ufficiale del gemellaggio tra le due città, suggellando decenni di contatti culturali e sociali. L’iniziativa, attesa da anni, rappresenta un ponte tra la Calabria e le comunità calabresi all’estero, promuovendo scambi istituzionali, culturali ed economici. Nel suo intervento, Polimeni ha richiamato le origini storiche del gemellaggio, risalenti al 1999, e il programma “Sister City” istituito nel 1956 dal presidente Dwight D. Eisenhower per promuovere legami culturali, economici e sociali tra città di Paesi diversi: “Oggi- ha dichiarato-possiamo concludere un percorso rimasto aperto per anni, sviluppare turismo e opportunità economiche e costruire un rapporto duraturo tra le nostre comunità”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Gemellaggio tra Reggio Calabria e Agawam: un ponte tra storia, cultura e opportunità

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