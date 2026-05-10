Gdf davanti al ministro Giorgetti al giuramento degli allievi ufficiali

Ieri mattina, a Città Alta, si è svolto il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana degli allievi ufficiali della Guardia di Finanza. La cerimonia è stata accompagnata dalla presenza di militari e autorità. Durante l’evento, il ministro ha partecipato all’atto, che si è svolto in una cornice di festa e partecipazione. La città è stata allestita con decorazioni per l’occasione.

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