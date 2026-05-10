Gdf davanti al ministro Giorgetti al giuramento degli allievi ufficiali
Ieri mattina, a Città Alta, si è svolto il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana degli allievi ufficiali della Guardia di Finanza. La cerimonia è stata accompagnata dalla presenza di militari e autorità. Durante l’evento, il ministro ha partecipato all’atto, che si è svolto in una cornice di festa e partecipazione. La città è stata allestita con decorazioni per l’occasione.
Città Alta vestita a festa ha ospitato ieri mattina il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana degli allievi ufficiali della Finanza, uno dei momenti più significativi del percorso formativo. Il giuramento è stato pronunciato in piazza della Cittadella dagli appartenenti al 125° corso Trieste IV e al 24° corso Cassiopea II, frequentatori del primo anno dell’ Accademia. Sul palco delle autorità, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il comandante generale di Corpo d’armata Andrea De Gennaro. "I sistemi economici sono costruzioni storiche e non realtà immutabili – ha sottolineato il ministro Giorgetti –. Ciò significa che anche le regole attuali del commercio internazionale, della finanza o della governance globale possono cambiare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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