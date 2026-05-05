Il ministro Giorgetti sabato a Bergamo per il giuramento degli allievi della finanza

Sabato 9 maggio 2026, alle 10:30, si terrà a Bergamo il giuramento degli allievi ufficiali del 125° Corso “Trieste IV” e del 24° Corso “Cassiopea II”, studenti del primo anno di Accademia. L’evento si svolgerà nella Piazza della Cittadella a Bergamo Alta, con la partecipazione del ministro. La cerimonia prevede che gli allievi pronunciino il loro impegno di fedeltà alla Repubblica Italiana.

Bergamo. Sabato 9 maggio 2026, alle 10,30, gli Allievi Ufficiali del 125° Corso “Trieste IV”, e del 24° Corso “Cassiopea II”, frequentatori del 1° anno di Accademia, pronunceranno il loro giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana nella Piazza della Cittadella a Bergamo Alta. La solenne cerimonia si svolgerà alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti, del Comandante Generale della Guardia di finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, e di numerose Autorità civili, militari e religiose. L’evento rappresenta il momento più significativo ed emozionante della vita dell’Accademia, con il quale gli Allievi Ufficiali entrano a far parte, a pieno titolo, del Corpo della Guardia di Finanza.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Napoli, il ministro Crosetto al Giuramento degli allievi dell'Aeronautica MilitareIl ministro della Difesa Guido Crosetto a Napoli per partecipare alla cerimonia per il 103° anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare...

Taranto, il giuramento degli allievi della Marina: emozione e orgoglio in Piazza Marinai d’ItaliaSi è svolta nella suggestiva cornice di Piazza Marinai d’Italia, a Taranto, la cerimonia di giuramento degli Allievi della 1ª Classe dei Corsi...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Giorgetti: sostenibilità del debito e stabilità le basi per la crescita; Giorgetti: Su scostamento di bilancio decide il Parlamento; Il ministro delle finanze Giancarlo Giorgetti alla camera Un paese indebitato non è totalmente libero; Giorgetti: estendere clausola Ue sulle spese di difesa alle misure contro il caro energia.

Il ministro Giorgetti sabato a Bergamo per il giuramento degli allievi della finanzaIn Piazza della Cittadella il giuramento di fedeltà alla Repubblica degli Allievi Ufficiali del 125° corso Trieste IV e del 24° corso Cassiipea II ... bergamonews.it

Bergamo Alta, il giuramento degli Allievi della Guardia di Finanza con il ministro GiorgettiSabato 9 maggio in Piazza della Cittadella la cerimonia per i corsi «Trieste IV» e «Cassiopea II», presenti il ministro Giorgetti e il comandante generale De Gennaro. ecodibergamo.it

Sabato 9 maggio in Piazza della Cittadella la cerimonia per i corsi «Trieste IV» e «Cassiopea II», presenti il ministro Giorgetti e il comandante generale De Gennaro. - facebook.com facebook

Sabato 9 maggio in Piazza della Cittadella la cerimonia per i corsi «Trieste IV» e «Cassiopea II», presenti il ministro Giorgetti e il comandante generale De Gennaro. x.com