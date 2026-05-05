Bergamo Alta il giuramento degli Allievi della Guardia di Finanza con il ministro Giorgetti

Sabato 9 maggio, in Piazza della Cittadella a Bergamo Alta, si è svolta la cerimonia di giuramento degli Allievi della Guardia di Finanza dei corsi «Trieste IV» e «Cassiopea II». Alla cerimonia hanno partecipato il ministro dell’Economia e delle Finanze e il comandante generale della Guardia di Finanza. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi ufficiali e cittadini, con momenti ufficiali e di celebrazione.

L’EVENTO. Sabato 9 maggio in Piazza della Cittadella la cerimonia per i corsi «Trieste IV» e «Cassiopea II», presenti il ministro Giorgetti e il comandante generale De Gennaro. La cerimonia, tra i momenti più significativi del percorso formativo, sancisce l’ingresso a pieno titolo degli Allievi nel Corpo. L’evento si svolgerà alla presenza del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, e di numerose autorità civili, militari e religiose. Il programma prevede, nel pomeriggio di venerdì 8 maggio, anche la tradizionale cerimonia del «gemellaggio» presso l’Auditorium dell’Istituto.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo Alta, il giuramento degli Allievi della Guardia di Finanza con il ministro Giorgetti Notizie correlate Leggi anche: Il ministro Giorgetti sabato a Bergamo per il giuramento degli allievi della finanza Napoli, il ministro Crosetto al Giuramento degli allievi dell'Aeronautica MilitareIl ministro della Difesa Guido Crosetto a Napoli per partecipare alla cerimonia per il 103° anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Bergamo, per il giuramento allievi ufficiali della Guardia di Finanza presenti anche Giorgetti e il generale De Gennaro; GDF - GUARDIA DI FINANZA * ACCADEMIA: GIURAMENTO DI FEDELTÀ ALLA REPUBBLICA DEGLI ALLIEVI UFFICIALI DEL 125° CORSO TRIESTE IV E DEL 24° CORSO CASSIOPEA II. Bergamo Alta, il giuramento degli Allievi della Guardia di Finanza con il ministro GiorgettiSabato 9 maggio in Piazza della Cittadella la cerimonia per i corsi «Trieste IV» e «Cassiopea II», presenti il ministro Giorgetti e il comandante generale De Gennaro. ecodibergamo.it Il ministro Giorgetti sabato a Bergamo per il giuramento degli allievi della finanzaIn Piazza della Cittadella il giuramento di fedeltà alla Repubblica degli Allievi Ufficiali del 125° corso Trieste IV e del 24° corso Cassiipea II ... bergamonews.it Bergamo Città Alta Un cielo che è tutto un programma La nostra BERGAMO #molamia #BergamoèUNESCO #VisitBergamo #justamazing #BergamocittàdiDonizetti #BergamoCittàdeiMille #rinascerorinascerai #bergamoiloveyou #BellezzaQuotidian - facebook.com facebook