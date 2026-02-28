Il Napoli si presenta come una squadra giovane, con una media di età di 23 anni, che rappresenta un elemento di rinascita per il club. La scelta di puntare su giocatori così giovani segna una svolta rispetto alle stagioni precedenti. La squadra si prepara a ripartire con un nuovo volto, mantenendo alta l’attenzione sui talenti emergenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli riparte dai suoi 23 anni. Un numero che è diventato simbolo di rinascita e speranza in una stagione tormentata. Antonio Giordano, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, racconta la meglio gioventù azzurra, quella che può ancora indirizzare il finale verso l’obiettivo Champions. Come sottolinea Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, dire 23 significa parlare della potenza di Rasmus Hojlund, centravanti che si è fatto uomo prima del previsto. Lanciato quasi sempre da solo nella tempesta di una stagione segnata da infortuni e delusioni, il danese ha dato senso al cammino del Napoli, caricandosi sulle spalle l’attacco e l’ultimo grande obiettivo rimasto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli è Giovane”

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, fuochi d’artificio sul mercato: Giovane è il colpo di Conte”

Gazzetta dello Sport: “Napoli, ecco Giovane: 20 milioni per il talento brasiliano. Ora Manna cerca il colpo sulle fasce”Gazzetta dello Sport: “Napoli, ecco Giovane: 20 milioni per il talento brasiliano.

VI RACCONTO CHI È JULIO VELASCO

Tutto quello che riguarda Gazzetta.

Temi più discussi: Valentina De Laurentiis: Io selvaggia, papà visionario, i due pazzi del Napoli. E il nostro brand...; Parolacce e insulti durante Atalanta-Napoli: la moglie pensa che siano per lei e accoltella il marito; Valentina De Laurentiis alla Gazzetta dello Sport: Senza i tifosi saremmo niente; GAZZETTA DELLO SPORT: CHIFFI DA 5, DUBBI SUL GOL ANNULLATO A GUTIÉRREZ.

Gazzetta dello Sport: Napoli, Hojlund il cyborg di Conte: riscatto sicuro e missione ChampionsCentonovantuno centimetri di potenza e progressione, un attaccante totale che unisce forza e tecnica. Vincenzo D’Angelo, inviato a Napoli per la Gazzetta dello Sport, racconta l’evoluzione di Rasmus ... napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: Alisson Santos ha già convinto. Il Napoli lo riscattaVenti giorni per conquistare Napoli, ribaltare gerarchie e cancellare ogni dubbio. Vincenzo D’Angelo, inviato a Napoli per la Gazzetta dello Sport, racconta l’ascesa rapidissima di Alisson Santos, cap ... napolipiu.com

Gioia Tauro, l’area confiscata al clan Molè diventa piazza Rosario Livatino https://gazzettadelsud.it/p=2177607 - facebook.com facebook

La prima pagina della Gazzetta di oggi: INTER, SCUDETTO A OGNI COSTO Le notizie trib.al/cGNgwIi x.com