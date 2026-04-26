Il Napoli ha adottato un nuovo sistema di gioco sotto la guida di Conte, portando a un cambio nelle gerarchie della squadra. Questo adattamento ha portato a una modifica nelle rotazioni e nelle posizioni dei giocatori, influenzando le dinamiche interne. La squadra sembra aver ritrovato fiducia e compattezza in un momento chiave della stagione. Le mosse dell’allenatore hanno portato a una svolta nelle prestazioni e nei risultati.

"> Il Napoli cambia volto e ritrova sé stesso nel momento decisivo della stagione. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, la vittoria contro la Cremonese non è stata soltanto una risposta al ko con la Lazio, ma un vero punto di svolta tecnico e tattico. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come Conte abbia abbandonato le vecchie gerarchie, intervenendo con decisione sull’assetto della squadra e ottenendo una reazione immediata. Il segnale più forte arriva dalle scelte. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport evidenzia come l’esclusione di Anguissa abbia avuto un effetto a catena, liberando nuovi spazi e nuove soluzioni offensive.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, la svolta di Conte. Nuovo sistema e gerarchie ribaltate”

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