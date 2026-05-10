Gaza Cpi esclude il genocidio | Indagini continuiamo

La Corte penale internazionale ha dichiarato che le indagini sulla situazione a Gaza non evidenziano elementi sufficienti per qualificare gli eventi come genocidio. Nel frattempo, in diverse piazze e manifestazioni, sono state segnalate violenze e discorsi politici che hanno fatto riferimento a questa accusa, alimentando un dibattito acceso sulla natura e le responsabilità di quanto accaduto nella regione. Le autorità continuano a raccogliere prove e a studiare i fatti.

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E ora come la mettiamo con la storia del genocidio? Piazze, comizi politici, violenze commesse in nome di quanto successo a Gaza, che per molti poteva avere un solo nome, appunto, quello di Genocidio. Per la prima volta dopo quasi un anno, il procuratore capo della Corte penale internazionale, Karim Khan, rompe il silenzio dopo essersi temporaneamente fatto da parte dal suo ruolo alla Corte in seguito a un’indagine delle Nazioni Unite sulle accuse di cattiva condotta sessuale mosse nei suoi confronti. Khan, infatti, ammette: non ci sono prove sufficienti per accusare i leader israeliani di genocidio a Gaza: “Sarebbe sconsiderato procedere solo per la pressione pubblica, continuiamo a indagare”, ha detto un’intervista esclusiva a Zeteo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gaza, Cpi esclude il genocidio: “Indagini continuiamo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IRÁN ES LA CONTINUACIÓN DEL GENOCIDIO EN GAZA Notizie correlate Gaza, Cpi frena sul genocidio: “Indagini continuiamo”E ora come la mettiamo con la storia del genocidio? Piazze, comizi politici, violenze commesse in nome di quanto successo a Gaza, che per molti... La Cpi frena sul genocidio a Gaza: “Indagini continuiamo”E ora come la mettiamo con la storia del genocidio? Piazze, comizi politici, violenze commesse in nome di quanto successo a Gaza, che per molti...