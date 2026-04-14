Totti e l'appello a Gasperini e Ranieri | Restare uniti nel rispetto della Roma e dei tifosi

Francesco Totti ha espresso un appello rivolto a Gasperini e Ranieri, chiedendo di mantenere l’unità e il rispetto per la Roma e i tifosi. La sua partecipazione si inserisce nel dibattito in corso tra le figure coinvolte nel club giallorosso, con scambi di opinioni pubblici e dichiarazioni recenti. La discussione riguarda le rispettive posizioni e le decisioni prese sul futuro della squadra.

Francesco Totti è entrato nel dibattito che sta coinvolgendo il mondo Roma con i botta e risposta tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini sul progetto tecnico, il mercato e la rosa dei giocatori: "Non entro in questa dinamica ma da tifoso dico solo che ora bisogna solo restare uniti".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ranieri sul ritorno di Totti alla Roma: “I Friedkin ci stanno pensando”. Cosa fa oggi l’ex capitanoPer la prima volta Ranieri ha parlato del possibile ritorno alla Roma di Totti: dialoghi aperti da tempo con i Friedkin che stanno studiando un ruolo...

Argomenti più discussi: Io, licenziata dai Totti e mai risarcita. Si sentono intoccabili, sono dei prepotenti. Ora paghino; Totti Soccer School nel caos, la segretaria accusa; Licenziata da Francesco Totti e suo fratello e mai risarcita, parla l'ex segretaria: Da loro proposte offensive, si sentono intoccabili. La replica del legale di Riccardo Totti; Ranieri-Gasp, l’appello dei tifosi: Ora unitevi.

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#Totti intervenuto sulla questione #Ranieri-#Gasperini ha usato parole dure: “Non vorrei entrare in questa dinamica, da tifoso della Roma l’obiettivo comune e principale è rimanere uniti anche se ci sono screzi interni. Sia Gasperini sia Ranieri devono avere ri - facebook.com facebook