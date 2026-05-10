Gasperini | Proteste Cuesta? Come dice lui lo vedranno in tutta Italia Non facile perdere nel recupero

Il tecnico dell'Atalanta ha commentato le proteste di Cuesta, affermando che si vedrà tutto nel corso della competizione in Italia. Ha anche sottolineato come non sia semplice perdere durante i minuti finali di recupero e ha espresso l’augurio che le squadre in testa possano commettere degli errori. Le sue parole sono state rilasciate in un contesto di analisi delle recenti partite e delle dinamiche di classifica.

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