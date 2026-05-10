Gasperini | Proteste Cuesta? Come dice lui lo vedranno in tutta Italia Non facile perdere nel recupero
Il tecnico dell'Atalanta ha commentato le proteste di Cuesta, affermando che si vedrà tutto nel corso della competizione in Italia. Ha anche sottolineato come non sia semplice perdere durante i minuti finali di recupero e ha espresso l’augurio che le squadre in testa possano commettere degli errori. Le sue parole sono state rilasciate in un contesto di analisi delle recenti partite e delle dinamiche di classifica.
Gasperini: «Proteste Cuesta? Non facile perdere nel recupero. Speriamo che chi sta davanti faccia un passo falso». Le parole del tecnico della Roma. Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza al termine di Parma Roma. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Cuesta si è lamentato molto dell’arbitraggio. Secondo lei, manca invece un rigore su Mancini nel primo tempo? « Ci sono le immagini, ha ragione Cuesta, le vedrà tutta Italia. Capisco la delusione, non è facile perdere nel recupero quando pensavi di aver vinto. Loro hanno giocato giustamente con uno spirito straordinario e questo è bello per il campionato. Vincere così contro una squadra che ci teneva così tanto dà molta soddisfazione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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