Gasperini riesce a perdere anche l’Europa League | a Roma ha fatto più danni lui o i lanzichenecchi?

L’allenatore del team ha subito un’eliminazione in Europa League dopo la partita a Roma. Durante l’incontro, la squadra ha mostrato difficoltà evidenti, e l’allenatore è stato al centro delle critiche per le scelte fatte. La sconfitta ha portato a discussioni tra tifosi e analisti sulla gestione tecnica e sulle decisioni prese durante la competizione.

Gasperini riesce a perdere anche l’Europa League: a Roma ha fatto più danno lui o i lanzichenecchi? Esiste un allenatore mediaticamente più pompato di Gasperini? La domanda è aperta. Riesce a perdere in casa contro il Bologna di Italiano (3-4) e la Roma va a casa. Ai quarti di finale di Europa League ci va il Bologna che non ha rubato nulla, era andato anche sul 3-1 prima di farsi recuperare. Una volta ai supplementari, però, ecco il colpo di genio di Gasp: fuori Celik e dentro l’inutile Zaragoza (da lui voluto) un calciatore che ricorda Bojan Krkic, è impalpabile e inconsistente come lui. Due minuti e su quella fascia ovviamente il Bologna va in porta con Cambiaghi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gasperini riesce a perdere anche l’Europa League: a Roma ha fatto più danni lui o i lanzichenecchi? Articoli correlati Gasperini riesce a perdere anche l’Europa League: a Roma ha fatto più danno lui o i lanzichenecchi?Riesce nell'impresa di farsi battere 4-3 in casa dal Bologna di Italiano ed esce pure dall'Europa League. La Roma batte anche lo Stoccarda e prenota gli ottavi di Europa League: Pisilli fa sorridere GasperiniLa Roma batte lo Stoccarda 2-0 in Europa League: doppietta di Pisilli, quarta vittoria di fila e ottavi sempre più vicini. Tutti gli aggiornamenti su Europa League Temi più discussi: Bologna-Roma 1-1: Pellegrini riprende Bernardeschi, termina in parità il derby italiano di Europa League; Gasperini riesce a perdere anche l'Europa League: a Roma ha fatto più danno lui o i lanzichenecchi?; Gasperini riesce a perdere anche l’Europa League | a Roma ha fatto più danno lui o i lanzichenecchi?. Roma-Bologna 3-4 diretta Europa League: Italiano elimina Gasperini ai supplementari, Cambiaghi decisivo LIVEDopo l'1-1 dell'andata, il derby italiano si deciderà all'Olimpico nel match di ritorno. In palio i quarti di finale contro una tra Lille e Aston Villa: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Europa League, Roma-Bologna: tutto in una notte. Le ultime sulle scelte di GasperiniTutto in una notte. Continuare il sogno con ritrovato entusiasmo da sfruttare anche in campionato o rischiare di compromettere in maniera quasi ... iltempo.it Europa League, Betis e Friburgo rimontano con goleade. Aston Villa e Porto in carrozza ai quarti - facebook.com facebook Diretta #RomaBologna #EuropaLeague: risultato in tempo reale, chi vince vola ai quarti x.com