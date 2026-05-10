Gasperini post Parma Roma | Cambio di Rensch decisivo Il futuro di Dybala? Chi lo sa
Dopo la vittoria contro il Parma, l’allenatore della Roma ha commentato il cambiamento di Rensch come decisivo nel corso della partita. Ha anche parlato del futuro di Dybala, senza offrire dettagli specifici. La sua dichiarazione si è concentrata sugli aspetti tecnici della gara e sulle scelte fatte durante il match, senza approfondire questioni personali o future strategie della squadra.
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