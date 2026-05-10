L’allenatore della Roma ha dichiarato che la squadra non può permettersi altri errori in campionato, sottolineando che la matematica indica chiaramente questa esigenza. Prima della partita contro il Parma, ha spiegato che la Juventus deve perdere almeno una partita per permettere ai suoi di recuperare posizioni in classifica. Le sue parole sono state pronunciate in un momento di grande attenzione sulla corsa al titolo e sulla lotta per i piazzamenti europei.

di Luca Fioretti Gasperini ammette: «Non abbiamo margine d’errore. Poi la matematica è quella». Le dichiarazioni dell’allenatore della Roma prima del Parma. Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Parma Roma. Di seguito le parole dell’allenatore giallorosso. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO DYBALA TITOLARE – « Questo è il momento giusto. Ha completato tutto il recupero, ha lavorato regolarmente in allenamento e ha già fatto alcuni test partita, quindi oggi partirà dall’inizio». CERCARE SPAZI CONTRO IL PARMA – « Sicuramente sono molto bravi in questo, sono molto organizzati e hanno ottenuto ottimi risultati con questa disposizione e con questo modo di giocare, quindi si affidano soprattutto a queste caratteristiche.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gasperini ammette: «Non abbiamo margine d’errore. Poi la matematica è quella: la Juve deve sbagliare una partita»

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