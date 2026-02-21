Caqueret a Dazn dopo Juve Como | Abbiamo fatto una bella partita contro una squadra forte Il mister ci sta aiutando molto Il gol? Non potevo sbagliare
Caqueret ha commentato su Dazn dopo la partita contro la Juventus, spiegando che il risultato deriva dall’impegno della squadra e dall’ottimo lavoro del tecnico. Ha detto che la squadra ha giocato bene contro un avversario difficile e che il gol segnato rappresenta una grande soddisfazione personale. Caqueret ha anche sottolineato quanto sia importante il supporto del mister. La partita ha mostrato un buon livello di concentrazione e determinazione.
Caqueret nel post partita di Juve Como ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando la prestazione dei lariani dopo la vittoria. Nel post partita ai microfoni di Dazn Maxence Caqueret, autore della rete dello 0-2 in Juve Como, ha parlato analizzando la vittoria dei lariani. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PAROLE – « Abbiamo fatto una bella partita contro una squadra forte, sono molto contento per la vittoria ed i 3 punti di oggi. Non potevo sbagliare quel gol dopo la grande azione di squadra e l’assist di Lucas (Da Cunha, n.d.r.). Sono contento perchè era importante per la squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Conferenza stampa Caqueret post Juve Como: «Grande partita contro una squadra di grande qualità, senza Nico Paz»Caqueret ha commentato la partita tra Juve e Como, sottolineando la sfida difficile senza Nico Paz.
Luperto: «Fatta una grandissima partita a livello difensivo. Abbiamo fatto tutto quello che ci ha chiesto il mister»Luperto ha evidenziato l'importanza della compattezza difensiva nel successo del Cagliari contro la Juventus.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dove vedere Milan-Como in tv? Dazn o Sky, orario; Como, Fabregas: Abbiamo la possibilità di ripartire. Caqueret falso 9? Tutti lo fanno; Caqueret falso 9 in Milan Como: Fabregas spiega i motivi.
Caqueret falso 9 in Milan Como: Fabregas ha parlato così della sua scelta nel pre-partita del match a DAZN. Le sue dichiarazioniCaqueret falso 9 in Milan Como: Fabregas ha parlato così della sua scelta nel pre-partita del match a DAZN. Le sue dichiarazioni Cesc Fabregas, prima del fischio d’inizio di Milan-Como, match valido p ... calcionews24.com
Como, Fabregas: Abbiamo la possibilità di ripartire. Caqueret falso 9? Tutti lo fannoPrima della gara tra Milan e Como, recupero della 24ª giornata di Serie A, l'allenatore biancoblù Fabregas ha presentato il match a DAZN: le sue parole ... gianlucadimarzio.com
#Spalletti in conferenza stampa ha analizzato la prestazione della #Juve contro il #Como mandando un messaggio molto chiaro ai ragazzi. "Fino all’ultimo giorno non abbasso di un millimetro il mio pensiero nei loro confronti. Preoccupato se non sanno ric - facebook.com facebook
Dall'Atalanta al Como: la Juve torna a perdere allo Stadium. Spalletti, futuro in bilico x.com