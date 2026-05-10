Gasolio truccato motori in fumo Il viaggio della benzina che distrugge le auto dei romani

A Roma, molti automobilisti sono in attesa di trovare carburante a buon prezzo, preoccupati che le scorte possano finire a causa del conflitto in Medio Oriente. Nel frattempo, si registrano problemi con gasolio adulterato, che provoca fumo e danni ai motori. I prezzi della benzina sono aumentati notevolmente, spingendo le persone a cercare offerte più convenienti. La situazione ha creato tensioni tra i guidatori e una crescente preoccupazione per la disponibilità di carburante.

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