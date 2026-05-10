Gasolio truccato motori in fumo Il viaggio della benzina che distrugge le auto dei romani
A Roma, molti automobilisti sono in attesa di trovare carburante a buon prezzo, preoccupati che le scorte possano finire a causa del conflitto in Medio Oriente. Nel frattempo, si registrano problemi con gasolio adulterato, che provoca fumo e danni ai motori. I prezzi della benzina sono aumentati notevolmente, spingendo le persone a cercare offerte più convenienti. La situazione ha creato tensioni tra i guidatori e una crescente preoccupazione per la disponibilità di carburante.
I romani in fila a caccia dell'occasione "giusta". Lo spettro che le scorte di carburante finiscano per via della guerra in Medio Oriente ma soprattutto i prezzi che schizzano in alto come cavalli impazziti. Intorno, però, ruota anche chi lascia delle "trappole" per strada. Con gasolio.🔗 Leggi su Romatoday.it
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