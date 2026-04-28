Che fine fanno i vestiti usati dei romani? Il viaggio dei rifiuti tessili tra sprechi e possibili soluzioni

Ogni giorno, molti vestiti usati finiscono in armadi o vengono gettati via senza una destinazione precisa. I rifiuti tessili, in particolare, rappresentano una fetta consistente dei rifiuti prodotti nelle città, con molte delle cose che non usiamo più che finiscono in discarica o vengono riciclate. Questo articolo analizza il percorso di alcuni capi di abbigliamento usati, dall'acquisto all’eliminazione, evidenziando le diverse destinazioni e le possibili soluzioni adottate.

Quando apriamo l'armadio sono lì, un jeans stile anni ‘70 o un vestito a fiori blu mai indossato. Spesso ci chiediamo cosa ci ha spinto a comprarli e soprattutto cosa dovremmo farne adesso. Li lasciamo dove sono, rimandando la decisione. Ma sappiamo già come andrà a finire, quel capo resterà.🔗 Leggi su Romatoday.it

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