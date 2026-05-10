A aprile 2026, il prezzo tutelato del gas naturale scende a 0,492 euro per metro cubo, mentre il PSV si trova sotto la media del mese. Attualmente, il costo del gas naturale rappresenta un elemento importante per le famiglie italiane, in un momento caratterizzato da fluttuazioni nei mercati energetici. La variazione dei prezzi influisce direttamente sulle bollette e sui costi di riscaldamento domestico.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti per le famiglie italiane, soprattutto in un periodo di volatilità dei mercati energetici. Oggi, 10 Maggio 2026, il prezzo aggiornato della materia prima gas nel mercato tutelato offre un segnale positivo per i consumatori: la tariffa ARERA è in calo rispetto al mese precedente. Ma cosa significa questo per la tua bolletta e quanto potresti pagare nei prossimi mesi? Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 10 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492 €Smc (aprile 2026). A questa cifra si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in calo: prezzo tutelato scende a 0,492 €/Smc ad aprile 2026, PSV sotto la media mensile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Gas in calo: prezzo tutelato scende a 0,492 €/Smc ad aprile 2026, PSV in discesa sotto la media del meseQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta energetica delle famiglie italiane.

Gas in calo: prezzo tutelato a 0,56 €/Smc a marzo 2026, PSV scende sotto la media mensileQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare.