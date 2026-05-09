Gas in calo | prezzo tutelato scende a 0,492 € Smc ad aprile 2026 PSV in discesa sotto la media del mese

A partire da aprile 2026, il prezzo tutelato del gas naturale scende a 0,492 euro per metro cubo, mentre il PSV registra una diminuzione sotto la media mensile. Questa variazione influisce sui costi energetici delle famiglie italiane, considerando che il prezzo del gas naturale rappresenta una voce significativa nella bolletta. La flessione dei prezzi si osserva in un contesto di mercati in movimento, con il costo del metro cubo che si mantiene sotto i livelli medi recenti.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta energetica delle famiglie italiane. Seguire l’andamento quotidiano del mercato consente di capire quanto si spenderà e di valutare eventuali cambi di offerta o strategie di risparmio. Oggi, 09 Maggio 2026, il prezzo della materia prima gas nel servizio di tutela è in calo rispetto al mese precedente: una notizia positiva per chi teme rincari in bolletta. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 09 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492 €Smc (aprile 2026). A questa cifra vanno aggiunti i costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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