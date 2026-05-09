Andrea Sempio tutte le accuse su Garlasco | gli audio su Chiara Poggi e Stasi le ricerche sul satanismo e l’impronta bagnata

Le indagini sui recenti sviluppi legati a Andrea Sempio hanno portato alla luce numerosi dettagli, tra cui gli audio relativi a Chiara Poggi e Stasi, oltre a ricerche su temi come il satanismo e l’impronta “bagnata”. I carabinieri di Milano stanno analizzando un quadro articolato, che coinvolge vari aspetti e fonti di prova. La ricostruzione della vicenda si presenta come un puzzle complesso, ancora in fase di approfondimento.

È un puzzle ampio e complesso quello ricostruito dai carabinieri di Milano a carico di Andrea Sempio. A 19 anni dal delitto di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, i militari del Nucleo investigativo di Milano Moscova, guidati dal comandante Antonio Coppola, hanno consegnato alla Procura di Pavia un’informativa di 310 pagine che ribalta il quadro che ha portato alla condanna in via definitiva per il fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Da oltre dieci anni in carcere, oggi è semilibertà a Bollate. Si è commosso con la sua legale, Giada Bocellari, quando ha saputo gli ultimi dettagli emersi proprio dall’informativa. E ora spera ancora di più nella revisione del suo processo.🔗 Leggi su Open.online

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