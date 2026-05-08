A Garlasco, sono emerse immagini e appunti trovati in modo clandestino che riguardano temi come satanismo e cadaveri. La Procura di Pavia e i militari hanno ricostruito che tutto sarebbe iniziato da un rifiuto, senza entrare nel merito delle motivazioni. Le indagini si sono concentrate su documenti e fotografie rinvenuti in alcune agende, che riferiscono di ricerche e annotazioni inedite.

Tutto ruota attorno a un "no". Secondo la ricostruzione della Procura di Pavia e dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, è stata una risposta negativa a scatenare la violenza che il 13 agosto 2007 costò la vita a Chiara Poggi nella villetta di Garlasco. L'unico iscritto nel registro degli indagati è Andrea Sempio, un conoscente della vittima. Sempio e il movente Il movente ipotizzato dagli inquirenti è di natura sessuale: Sempio avrebbe visto un video intimo della ragazza e, dopo un approccio respinto, avrebbe perso il controllo.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, Sempio e le agende horror: foto di nascosto, ricerche e note su satanismo e cadaveri

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