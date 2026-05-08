Garlasco Sempio e le agende horror | foto di nascosto ricerche e note su satanismo e cadaveri

Da ilmessaggero.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, sono emerse immagini e appunti trovati in modo clandestino che riguardano temi come satanismo e cadaveri. La Procura di Pavia e i militari hanno ricostruito che tutto sarebbe iniziato da un rifiuto, senza entrare nel merito delle motivazioni. Le indagini si sono concentrate su documenti e fotografie rinvenuti in alcune agende, che riferiscono di ricerche e annotazioni inedite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tutto ruota attorno a un "no". Secondo la ricostruzione della Procura di Pavia e dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, è stata una risposta negativa a scatenare la violenza che il 13 agosto 2007 costò la vita a Chiara Poggi nella villetta di Garlasco. L'unico iscritto nel registro degli indagati è Andrea Sempio, un conoscente della vittima. Sempio e il movente Il movente ipotizzato dagli inquirenti è di natura sessuale: Sempio avrebbe visto un video intimo della ragazza e, dopo un approccio respinto, avrebbe perso il controllo.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

garlasco sempio e le agende horror foto di nascosto ricerche e note su satanismo e cadaveri
© Ilmessaggero.it - Garlasco, Sempio e le agende horror: foto di nascosto, ricerche e note su satanismo e cadaveri

Notizie correlate

Garlasco, le agende horror di Sempio e le ossessioni finite nell’inchiestaLe pagine sequestrate dagli investigatori, le ricerche online, i video e i racconti personali.

Cosa c’è nell’esposto su Garlasco: foto, chat, audio e l’ipotesi di pressioni per indirizzare le indagini su SempioL’esposto presentato a Milano si basa su alcuni materiali raccolti da una giornalista relativi a presunte pressioni esercitate nel tentativo di...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Garlasco, domani interrogate gemelle Cappa. Il 6 Sempio e Marco Poggi; Caso Garlasco, non solo Sempio: saranno sentite anche le gemelle Cappa e Marco Poggi; Garlasco, dai pm anche Marco Poggi e le gemelle Cappa; Garlasco. Il Tg1 e le intercettazioni di Sempio: Ho visto i video di Chiara prima dell'omicidio e tentai un approccio.

garlasco sempio e leGarlasco, Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi per la Procura di Pavia, la famiglia della vittima: Colpevole è Stasi, le news in diretta sul casoLe ultime notizie sul delitto di Garlasco: Procura di Pavia chiude le indagini, è Andrea Sempio ad aver ucciso Chiara Poggi il 13 agosto 2007 ... fanpage.it

Garlasco, da Stasi a Sempio: 19 anni di inchieste in 11 domandeLa Procura di Pavia ha chiuso l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi che ipotizza una ricostruzione ben lontana da quella messa nero su bianco nella sentenza con cui Alberto Stasi sta finendo di ... tgcom24.mediaset.it

Digita per trovare news e video correlati.